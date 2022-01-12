Две школы открылись после капремонта в 2022 году в Нижнем Новгороде @vladimirradchenko84

Две школы открылись после капремонта в 2022 году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает руководитель департамента образования мэрии Владимир Радченко в своем Instagram.

Так, с 10 января 2022 года к учебному процессу после проведения капитального ремонта зданий вернулись школа №106 на бульваре Заречном в Ленинском районе и МБОУ Гимназия №50 на улице Коммунистической в Канавинском районе.

Напомним, что на ремонт школ из бюджета Нижнего Новгорода выделят 218 млн рублей. Проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год внесли на рассмотрение в городскую Думу. Отмечается, что по сравнению с 2021 годом, расходы выросли более чем в два раза. При этом на оборудование выделят 185,7 млн рублей, расходы на его приобретение увеличились в 2,6 раза.

Согласно документации, доходы бюджета равны его расходам и составляют 44,5 млрд рублей. Собственные доходы при это планируют увеличить на 23%, а межбюджетные трансферты – на 21%.

С проектом бюджета на 2022-2024 года можно ознакомиться на официальном сайте бюджетнн.рф,