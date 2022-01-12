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Общество12 января 2022 5:37

Юрий Шалабаев уволил замдиректора МБУ «Ока», нахамившего нижегородке

Появившееся в сети видео возмутило не только горожан, но и чиновников
Валерия МУРОМЦЕВА
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Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уволил заместителя директора МБУ «Ока» после того, как он нагрубил нижегородке, убиравшей снег своими силами. Глава города счел такое поведение недостойным муниципального служащего и принял решение о расторжении трудового договора, пишет Newsroom24.

Эта история, произошедшая на днях в Новинках, получила широкую огласку после того, как видео инцидента было опубликовано в соцсетях. Женщина решила самостоятельно почистить снег в пожарном проезде, но ей мешал припаркованный автомобиль. В ответ на просьбу убрать машину водитель нагрубил ей и бросил на снег кожуру от мандарина, сказав ей убрать за ним. Этим человеком оказался заместитель директора МБУ «Ока».

Такое поведение возмутило не только интернет-пользователей, но и чиновников. Так, например, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова, в избирательный участок которой входят Новинки, призналась, что эта история её «повергла в шок».

- Я буду настаивать на том, чтобы руководство организации МБУ «ОКА» принесло извинения нижегородке. Кроме этого, в ближайшее время совместно с главой района мы проведём контроль качества уборки территории Новинского сельсовета, - написала она в своем инстаграме.