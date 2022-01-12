Юрий Шалабаев уволил замдиректора МБУ «Ока», нахамившего нижегородке

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уволил заместителя директора МБУ «Ока» после того, как он нагрубил нижегородке, убиравшей снег своими силами. Глава города счел такое поведение недостойным муниципального служащего и принял решение о расторжении трудового договора, пишет Newsroom24.

Эта история, произошедшая на днях в Новинках, получила широкую огласку после того, как видео инцидента было опубликовано в соцсетях. Женщина решила самостоятельно почистить снег в пожарном проезде, но ей мешал припаркованный автомобиль. В ответ на просьбу убрать машину водитель нагрубил ей и бросил на снег кожуру от мандарина, сказав ей убрать за ним. Этим человеком оказался заместитель директора МБУ «Ока».

Такое поведение возмутило не только интернет-пользователей, но и чиновников. Так, например, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова, в избирательный участок которой входят Новинки, призналась, что эта история её «повергла в шок».

- Я буду настаивать на том, чтобы руководство организации МБУ «ОКА» принесло извинения нижегородке. Кроме этого, в ближайшее время совместно с главой района мы проведём контроль качества уборки территории Новинского сельсовета, - написала она в своем инстаграме.