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Общество11 января 2022 18:42

Нижегородцы пожаловались на большие очереди в поликлинике №17

Медучреждение находится в Московском районе
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Нижегородцы пожаловались на большие очереди в поликлинике №17. ФОТО: Дмитрий Белякин

Нижегородцы пожаловались на большие очереди в поликлинике №17. ФОТО: Дмитрий Белякин

Нижегородцы пожаловались на внушительные очереди в регистратуру Городской поликлиники №17 Московского района. Своим недовольством они поделились в социальных сетях. Визуально оценив фото, сделанное автором поста в поликлинике, можно сказать, что в очереди стоят не менее 20 человек. Социальной дистанции, разумеется, нет, да и масочный режим не соблюдается.

Происходило это вчера, в первый рабочий день после продолжительных новогодних праздников.

– Сегодня [10 января] во всех больницах такая история, – прокомментировала нижегородка. – Сама присутствовала в двух и в обеих караул.

– Почти такая же ситуация там и сегодня, 11 января. Только что оттуда, – подтвердила другая девушка.

Некоторые пользователи уверяют, что большие очереди в поликлинике №17 можно наблюдать в любое время года.