Более 10 тысяч коек перепрофилируют под ковид в Нижегородской области

Более десяти тысяч коек планируют перепрофилировать под ковид в Нижегородской области. Порядка тысячи из них готовится для детей. Об этом информирует заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– Идёт подготовка к мобилизации медицинского персонала и оборудования, – добавил министр. – Закуплены необходимые объёмы медикаментов (в том числе биологические препараты) для лечения в стационарных условиях.

В завершение Давид Валерьевич упомянул, что Минздрав оперативно мониторит движения всего коечного фонда.

Ранее мы рассказывали, что пятая волна ковида может начаться в Нижегородской области, по словам Мелик-Гусейнова, с 15 января 2022 года.

Напомним, за последние сутки в регионе зафиксировали 205 новых случаев заражения коронавирусом.