Карантин по бешенству животных установили в Кстовском районе

Карантин по бешенству животных установили на территории посёлка Дружный в Кстовском районе Нижегородской области из-за обнаруженного там накануне случая бешенства среди собак. Этот случай зарегистрирован как первый в 2022 году, о чём сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Решение о введении карантина приняла Комиссия по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей. Нижегородская ветеринарная служба под контролем регионального Россельхознадзора приняла меры, необходимые для купирования очага инфекции.

В ведомстве добавили, что по любым вопросам профилактики особо опасных заболеваний можно обращаться по телефону (831) 435-51-59 с 08:00 до 17:00 ("горячая линия" Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл).