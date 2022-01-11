ДУК Сормовского района заявил в суде о своем банкротстве

ДУК Сормовского района обратился с иском в суд о признании собственного банкротства. Соответствующее дело появилось в картотеке Арбитражного суда Нижегородской области.

Как следует из документов, иск был подан 30 декабря. Сейчас дело находится в рассмотрении первой инстанции. С иском в суд обратилась сама домоуправляющая компания.

Напомним, ранее мы писали, что застройщик «Квартстрой-НН» в Нижнем Новгороде признан банкротом. Иск был подан в суд еще в 2018 году АО «Теплоэнерго». Сумма исковых требований составляла 307 690 рублей.

К слову, компания занималась строительством нижегородских жилых комплексов «Новинки Smart City», «Квартал Европейский», «На Гончарова» и «Университетский».