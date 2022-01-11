Санитарный врач Городецкого морга вымогал деньги с родственников усопших за работу в выходные дни

Ужасная история, связанная с вымогательствами денег с родственников усопших, накануне произвела настоящий резонанс в социальных сетях. Как оказалось, сотрудники морга Городецкой ЦРБ не гнушаются любого заработка, поэтому во время новогодних праздников требовали за оказание своих услуг и выдачу тела десять тысяч рублей.

- Они мотивировали нас тем, что если мы вовремя это не сделаем, то получим тело испорченное, так как они якобы не обязаны хранить его в холодильнике, - сообщил ранее родственник погибшей Александр Супруненко в интервью в программе «Кстати». - Это система, которая просто функционирует и наживается на горе людей.

Терпеть такого обращения мужчина не стал и 4 января отправился в дежурную часть полиции, где написал заявление. Александр сообщил правоохранительным органам, что у него умерла родственница, и ему было необходимо уточнить в морге вопросы по вскрытию её тела. На телефон в медучреждении ответил неизвестный и озвучил, что стоимость патологоанатомического исследования в выходные дни обойдется в кругленькую сумму и никак иначе.

- Личность звонившего была установлена, им оказался один из санитаров морга, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. - Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, по результатам будет принято процессуальное решение.

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