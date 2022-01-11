Мелик-Гусейнов поручил очистить от снега территории всех нижегородских больниц до конца дня

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поручил руководству всех лечебных организаций региона очистить свои территории от снега до конца этого дня. Главным образом задача касается путей подъезда спецтранспорта к больницам.

Ранее нижегородцев предупредили о затруднениях в работе скорой помощи из-за мощного снегопада, который не прекращается в регионе вторые сутки.

В ответ на поручение министра Городская клиническая больница №34 отчиталась о выполнении указаний: на официальной странице медучреждения в Instagram появились фотографии с подписями "Фасад очищен от сосулек", "Вход почищен".

Напомним, за последние сутки в Нижнем Новгороде выпало 40% месячной нормы осадков.

Мэр города Юрий Шалабаев поручил очистить магистрали областного центра "до асфальта" к концу дня.

Прошедшим утром, как и утром 10 января, Нижний Новгород парализовало 10-балльными пробками. Согласно первоначальным прогнозам, снегопад продлится весь сегодняшний день. Но по обновлённой информации, он может затянуться до конца недели.

На трассе М-7 в Лысковском районе встряли большегрузы.

На двух опасных участках нижегородских трасс оборудовали пункты обогрева или "городки жизнеобеспечения", как их ещё называют. Они проработают до стабилизации погодных условий.

Дорожные службы чистят Нижний Новгород от снега круглосуточно. Юрий Шалабаев лично контролирует процесс, выезжая в каждый район областного центра.

Минувшей ночью дороги региона чистили 574 единицы техники.

Но пока что Нижний Новгород входит в пятёрку городов с самыми высокими сугробами.