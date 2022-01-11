«ЛУКОЙЛ» поддержал военно-патриотический клуб

Накануне новогодних праздников в городе Кстово была открыта площадка для военно-тактической игры лазертаг. Теперь ребята из военно-патриотического клуба «Великовражская дружина во имя святого благоверного князя Димитрия Донского» смогут заниматься в специально оборудованном для этого месте, на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Волжский берег». Всё необходимое для игры и, что особенно важно, безопасное оборудование было закуплено при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

«Мы уже не раз помогали Великовражской дружине, они действительно очень много делают для патриотического воспитания молодежи и пропаганды здорового образа жизни. Уверен, эта площадка будет востребована. А Компания «ЛУКОЙЛ» всегда готова поддерживать такие хорошие инициативы», – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.