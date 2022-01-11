Пенсионерка замерзла насмерть в дачном доме под Нижним Новгородом

Инцидент произошел в новогодние праздники. Фото: Виктория МИНАЕВА

Тело пожилой женщины нашли в одном из домов садоводческого товарищества под Нижним Новгородом. Инцидент произошел днем 8 января в СНТ около деревни Аржаново Городецкого района, рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

- На теле погибшей женщины не было обнаружено каких-либо следов насильственной смерти. Предположительно, причиной смерти стало переохлаждение, - пояснил источник.

Личность погибшей уже установлена: ей оказалась 68-летняя жительница Городца. В настоящее время труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет точно понятно, что стало причиной гибели.

Полиция начала проверку по данному факту. Предстоит выяснить, как пенсионерка оказалась в этом доме и при каких обстоятельствах она скончалась.

Напомним, страшная трагедия произошла в Выксе 8 января. Там двухлетний мальчик выпал из окна и замерз насмерть, пока его бабушка спала в алкогольном опьянении.