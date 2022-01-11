Новогодние праздники в Нижнем Новгороде прошли без коммунальных аварий

Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде прошли без коммунальных аварий, а ресурсоснабжающие организации в праздники работали в усиленном режиме круглосуточно, о чём сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин.

– Системы жизнеобеспечения Нижнего Новгорода функционировали без сбоев, отключений тепла, воды, газа и электричества на длительное время не произошло. Отработали штатно, без аварий, – утвердил Скалкин.

В мэрии города также отметили, что Нижегородский водоканал не проводил плановых отключений, требующих остановку подачи воды в жилые дома во время праздников.

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