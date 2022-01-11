Нижегородцы могут обратиться в любой ЗАГС для регистрации актов гражданского состояния с 2022 года

Жители Нижегородской области могут обратиться в любой орган ЗАГСа для регистрации актов гражданского состояния с начала 2022 года. О соответствующих изменениях в законодательстве информирует Главное управление ЗАГС по региону.

По новым порядкам, регистрация рождения, смерти, усыновления, развода, перемены имени может произойти в любом ЗАГСе вне зависимости от его местонахождения. Как отметили в пресс-службе нижегородского ГУ ЗАГС, нововведения благоприятны тем, что помогут значительно сократить материальные и временные издержки граждан, а также повысят уровни качества и доступности оказания государственных услуг.

– Законом предусмотрена экстерриториальность и для других юридически значимых действий, – добавили в ГУ ЗАГС региона. – Теперь в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, провести восстановление и аннулирование таких записей.