248 бригад рабочих сформировано для уборки наледи и сосулек с крыш домов Нижнего Новгорода

Для очистки от снега, наледи и сосулек с крыш домов Нижнего Новгорода сформировано 248 бригад рабочих, в которых в общей численности трудится 662 человека. В распоряжении коммунальщиков также для удобства есть 21 автовышка. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.
Всего на территории города находится 5,4 тысяч многоквартирных жилых домов, крыши которых подлежат уборке и расчистке зимой. Известно, что из этого числа свыше 1,4 тысяч крыш расположены в многолюдных местах, где то и дело ходят толпы пешеходов.
- В рамках подготовки к Новогодним праздникам в период с 20 по 28 декабря 2021 года было очищено 2150 кровель, из них 1186 в зоне интенсивного пешеходного движения, 409 повторно, - уточнили в ведомстве.
Мониторинг выполнения работ по очистке кровель в основном проводится после завершения обильных снегопадов. Кстати, на крышах с наружным водоотводом не допускается накопление снега слоем более 30 сантиметров.
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