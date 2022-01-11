На энергосберегающих мероприятиях АО «Транснефть-Верхняя Волга» сэкономило 31 млн рублей

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2021 году. Экономический эффект от выполнения комплексных мероприятий на производственных объектах составил 31 млн рублей.

Экономия электроэнергии составила более 7 млн кВ*ч, или 28,3 млн рублей. В числе технических мероприятий по снижению затрат на электроэнергию — оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и продуктов ее переработки, очистка внутренней поверхности магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений, установка 463 светодиодных светильников с низким электропотреблением.

В течение прошлого года предприятие выполнило замену трёх магистральных насосных агрегатов в комплекте с электродвигателями на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Балахониха». Новое насосное оборудование обладает повышенным КПД, что позволяет оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти.

В рамках энергосберегающих мероприятий в части теплоснабжения был выполнен ремонт тепловых сетей на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Староликеево», промежуточной перекачивающей станции «Второво», а также на НПС «Дубники», «Мелковка» и «Макарьево». Установлены системы автоматического регулирования температурного режима на НПС «Филино», «Залесье», «Прудки» и «Килемары». Мероприятия по повышению КПД котельного оборудования позволили сэкономить в 2021 году более 80 тонн котельно-печного топлива при выработке тепловой энергии.

Две котельные на станционных объектах в Московской области были переведены с котельно-печного топлива на природный газ. Это позволит снизить затраты на потребление топлива при сохранении прежних объемов годовой выработки тепла.

Для снижения затрат при эксплуатации автомобильной техники акционерное общество оптимизирует маршруты перевозок, минимизирует случаи непроизводственных пробегов автотранспорта. По итогам реализации мероприятий по данному направлению в истекшем году предприятие сэкономило более 30 тонн условного топлива.

В 2021 году в АО «Транснефть-Верхняя Волга» успешно прошел инспекционный аудит систем управления, в том числе системы энергетического менеджмента.