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Общество11 января 2022 8:58

Жители нижегородских сёл и деревень смогут купить лекарства в ФАПах

Теперь им не придётся ездить в райцентр
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Жители сёл и деревень Нижегородской области смогут купить лекарства в ФАПах, поскольку был изменён порядок отпуска лекарственных средств в населённых пунктах. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

В правительстве Нижегородской области пояснили, что с 1 января 2022 года в России начали действовать особенности лицензирования фармацевтической деятельности врачебных амбулаторий, ФАПов и центров врачей общей практики, расположенных в сельских населённых пунктах.

Мелик-Гусейнов счёл эти изменения очень важными для тех деревень или сёл, где отсутствуют аптеки. Министр напомнил, что ранее отпускать лекарства могли только фармацевты, а теперь это сможет сделать медперсонал ФАПов и врачебных амбулаторий.

– Местным жителям теперь не придётся ездить в соседние посёлки или райцентр, чтобы приобрести или получить лекарства по льготе, – заверил Давид Мелик-Гусейнов.