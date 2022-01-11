Один человек погиб и двое пострадали при лобовом столкновении иномарок под Нижним Новгородом

Смертельное ДТП произошло в Богородском районе Нижегородской области вечером 10 января, сообщает ОПБДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

В 18:30 водитель «Ниссана» со стажем12 лет ехал по трассе Ряжск-Касимов-Муром- Нижний Новгород. На 418 километре водитель не справился с управлением, и его автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Митцубиси». В результате 53-летний пассажир «Ниссана» получил смертельное ранение. 19-летний пассажир той же иномарки и сам 29-летний виновник аварии госпитализированы, у обоих диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В другом автомобиле пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в тот же день ДТП с двумя погибшими произошло в Лысковском районе. Один из автомобилей так сильно искарежило, что пассажира пришлось вырезать из него при помощи специального инструмента.