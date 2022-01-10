Нижегородские конькобежцы завоевали четыре бронзовые медали на Чемпионате Европы Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские конькобежцы завоевали четыре бронзовые медали на Чемпионате Европы в Херенвене (Нидерланды) вчера, 9 января. Сборную России от Нижегородской области представляли Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Сергей Трофимов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Дарья Качанова взяла бронзу дважды: на дистанциях 1 000 метров и 500 метров. Елизавета Голубева и Наталья Воронина стали третьими в командной гонке на шесть кругов – они уступили командам Норвегии и Нидерландов.

Кроме того, бронзу принесла Елизавета Голубева в масс-старте.

Сергей Трофимов занял пятую строку итогового протокола дважды: на дистанциях 1 500 метров и 5 000 метров.

– Спортсмены регионального Центра спортивной подготовки Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Сергей Трофимов являются заслуженными мастерами спорта России, Дарья Качанова – мастер спорта международного класса, – добавили в нижегородском правительстве.