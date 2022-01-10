Трое грабителей в масках и камуфляже ограбили ломбард в Павлове

Трое грабителей в масках и камуфляже 3 января совершили нападение на ломбард в городе Павлово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- В новогодние праздники в полицию обратилась сотрудница ломбарда, расположенного на улице Фаворского городе Павлово, - говорится в сообщении ведомства. – Она рассказала, что около 11:35 двое неизвестных в масках и камуфляже ворвались в ломбард и разбили монтировкой стеклянную витрину, после чего похитили серебряные изделия. Вместе с награбленным они скрылись на автомобиле, где их все это время ждал сообщник.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В ходе оперативно-розыскных действий и изучения записей с камер видеонаблюдения была установлена личность предполагаемых преступников. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 23 до 30 лет. Двое из них проживают в Павлове.

30-летний мужчина ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Все подозреваемые были задержаны в тот же день. Причем один из них был задержан при попытке продажи украденных ювелирных изделий. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы.