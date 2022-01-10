14-летнюю Еву Ермакову ищут в Нижнем Новгороде с декабря 2021 года. ФОТО: ПСО "ВОЛОНТЁР НН"

14-летнюю Еву Ермакову ищут в Нижнем Новгороде с 24 декабря 2021 года. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" в социальных сетях, призывая нижегородцев к содействию в поисках девочки.

Приметы Евы: рост 158 см, худощавое телосложение, светлые волосы, карие глаза.

Девочка была одета в: искусственную длинную серо-коричневую шубу, шерстяной платок, чёрные джинсы и чёрные ботинки.

Из особых примет: пирсинг носа и бровей.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" по номеру 8 (831) 291-51-51, – обратились к пользователям поисковики. – Или позвоните инфоргу поиска: 8-908-727-90-28 Людмила (Пума).