678 млн рублей сэкономила Нижегородская область на торгах в декабре 2021 года

678 миллионов рублей сэкономила Нижегородская область на торгах в декабре 2021 года. За период с января по декабрь прошлого года экономия региона превысила два миллиарда рублей. Об этом сообщили в нижегородском министерстве экономического развития и инвестиций.

В ведомстве пояснили, что сэкономить средства удалось за счёт экономии на ремонте автомобильных дорог (528,8 миллиона рублей), а также на работе передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и поставке специальных технических средств для обеспечения контроля за дорожным движением (48,7 миллиона рублей).

– С начала года ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 1682 процедуры торгов на 80,8 миллиарда рублей, – добавили в министерстве. – На один состоявшийся лот подано в среднем 4,5 заявки участников.