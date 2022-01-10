Праздничная иллюминация и каток сохранятся в нижегородской "Швейцарии" до весны Фото: Инстаграм

Праздничная иллюминация будет радовать гостей самого большого нижегородского парка "Швейцария" до самого конца зимы. Вместе с тем работу продолжит и каток. Об этом информируют представители дирекции парка в своём официальном Instagram.

Финальный день фестиваля "Новогодняя столица России – 2022" прошёл вчера, 9 января. Начиная с 25 декабря прошлого года, посетителей "Швейцарии" развлекали: новогодний паровозик, лунный каток, Дед Мороз, Снегурочка, мимы и жонглёры, рождественская ярмарка, творческие мастер-классы, кёрлинг, яркие фотозоны, световой фонтан и мэппинг-шоу.

Теперь со многим из этого нижегородцам придётся попрощаться до следующего Нового года, но главное – праздничная подсветка и каток – останется с нами до весны.

– Нам очень важно узнать, что вам запомнилось и понравилось больше всего, чтобы следующий Новый год в парке отметить ещё ярче и веселее! – обнадёжила дирекция "Швейцарии".