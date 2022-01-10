Более 70 млн рублей АО «Транснефть–Верхняя Волга» направило на экологию и охрану окружающей среды

АО «Транснефть–Верхняя Волга» подвело итоги работы в области эколого-аналитического контроля за 2021 год. В течение года на объектах общества выполнено 38,9 тыс. анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха, большинство из них – порядка 29 тыс. исследований – провели собственные эколого-аналитические лаборатории предприятия.

Результаты исследований подтверждали, что производственные объекты функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Эколого-аналитические лаборатории АО «Транснефть–Верхняя Волга» оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий, снижающих воздействие на окружающую среду.

В рамках экологической деятельности компания на постоянной основе выполняет биотехнические мероприятия, направленные на улучшение гнездовых условий и восстановление численности редких видов птиц. Оказывается содействие восстановлению популяции европейского зубра на территории заказника «Муромский». Ежегодно проходят мероприятия по искусственному зарыблению акватории Чебоксарского водохранилища и Ока. В прошедшем году было выпущено свыше 130,3 тыс. мальков стерляди.

На производственных объектах компании в 2021 году выполнено около 39 тыс. экологических исследований

Общий объем денежных средств, направленных АО «Транснефть–Верхняя Волга» на выполнение мероприятий в области экологии и охраны окружающей среды в 2021 году превысил 70 млн руб.

Справочно:

Приоритетными направлениями природоохранной деятельности АО «Транснефть–Верхняя Волга» являются проведение эколого-аналитического контроля; контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования; производственный экологический контроль; разработка нормативной документации; контроль работоспособности природоохранного оборудования.