Свыше 50 остановок обновили в Нижнем Новгороде за два года

Свыше 50 остановок общественного транспорта обновили в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в течение последних двух лет. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

– На нескольких улицах, где позволила местность, оборудовали заездные карманы – это помогло снизить проблемы для движения автомобилей при высадке и посадке пассажиров автобусами, – добавили в ведомстве. – Для того чтобы все остановки соответствовали ГОСТ, иногда их приходилось переносить, например, подальше от перекрёстков.

В департаменте привели в пример улицу Артельную в Советском районе Нижнего Новгорода, которую отремонтировали в 2020 году. По словам представителей ведомства, там заменили асфальт, поставили дорожные знаки, нанесли разметку и благоустроили восемь остановок.

– До этого водителям приходилось высаживать пассажиров на проезжую часть или на обочину, иногда в грязь или снег, – признали в департаменте. – Теперь оборудованы асфальтированные остановочные пункты, обустроены безопасные подходы к ним, пешеходные переходы с дорожными знаками на жёлтом фоне, хорошо заметные водителям. Оборудованы карманы для заезда автобусов на въездах на улицу со стороны проспекта Гагарина и улицы Пушкина.