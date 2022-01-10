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Общество10 января 2022 10:10

Проезд возле Дворца Спорта на Гагарина перекроют 11 января

На подъездах к нему установят временные дорожные знаки
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Проезд возле Дворца Спорта на Гагарина перекроют 11 января. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Проезд возле Дворца Спорта на Гагарина перекроют 11 января. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта ограничат по местному проезду возле дома №29 (Дворец Спорта) по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде завтра, 11 января. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, ограничение будет действовать с 07:00 до 22:00 11 января.

– Объезд организуют по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.