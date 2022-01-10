Парковку для инвалидов возле нижегородского Политеха завалили снегом

Парковку для инвалидов возле Нижегородского государственного технического университета завалили снегом после уборки проезжей части. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, недовольные увиденным.

— Вот такая парковка для инвалидов у Политеха. Свалили на неё несколько тонн грязного снега. Казаться, а не быть — кредо Нижнего, если судить по фактам, — уверен автор поста.

Правда нашлись и несогласные с ним:

— То дороги не чищены, то гора снега... Всему своё время и уберут, — пишет другой пользователь.

Его поддержали и прочие комментаторы, добавив, что надо же куда-то деть снег сразу после уборки. Наверняка позднее его вывезут.