Крытый каток и два спортивных манежа построят в Нижегородской области в 2022 году

Крытый каток планируют построить в посёлке Ковернино Нижегородской области в наступившем 2022 году. Кроме того, крытый футбольный манеж оборудуют на Бору, а крытый легкоатлетический манеж – на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде. Об этом "Комсомольской правде" рассказали в министерстве спорта региона.

Также в ведомстве отметили, что до конца года завершится монтаж оборудования на ФОКОТе в Дзержинске. В том числе министерство планирует закупить и смонтировать пять комплектов оборудования для малых уличных спортплощадок (ГТО), которые установят в муниципалитетах и городских округах Нижегородской области.