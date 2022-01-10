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Общество10 января 2022 7:41

Крытый каток и два спортивных манежа построят в Нижегородской области в 2022 году

Вместе с тем завершится монтаж оборудования на ФОКОТе в Дзержинске
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Крытый каток планируют построить в посёлке Ковернино Нижегородской области в наступившем 2022 году. Кроме того, крытый футбольный манеж оборудуют на Бору, а крытый легкоатлетический манеж – на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде. Об этом "Комсомольской правде" рассказали в министерстве спорта региона.

Также в ведомстве отметили, что до конца года завершится монтаж оборудования на ФОКОТе в Дзержинске. В том числе министерство планирует закупить и смонтировать пять комплектов оборудования для малых уличных спортплощадок (ГТО), которые установят в муниципалитетах и городских округах Нижегородской области.