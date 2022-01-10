Легковушка загорелась на проезжей части в Сормове утром 10 января

Легковушка загорелась в Сормове утром 10 января Фото: СОЦСЕТИ

Легковой автомобиль Фиат загорелся прямо на проезжей части на улице Коминтерна в Сормовском районе Нижнего Новгорода прошедшим утром, 10 января, в половине седьмого. К счастью, погибших или пострадавших при инциденте нет. В ГУ МЧС России по Нижегородской области поделились деталями происшествия.

По информации ведомства, полностью ликвидировать пожар на площади трёх квадратных метров удалось к 6:31. Для этого задействовали четырёх человек и одну единицу техники. Причина возгорания ещё не установлена.

В соцсетях нижегородцы поделились видеозаписью с места ЧП. В комментариях люди отметили, что ни одна из проезжающих мимо машин не остановилась для оказания помощи возможным потерпевшим.

– На Коминтерна горит машина, на ходу вспыхнула. У кого-то не очень удачно начался первый рабочий день, – заметил автор поста.