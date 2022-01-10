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Общество10 января 2022 6:00

39 домов, школа и два детских сада в Советском районе останутся без тепла и горячей воды 10 января

Коммунальных благ не будет здесь с 9 до 13 часов
Источник:kp.ru
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39 домов, школа и два детских сада в Советском районе останутся без тепла и горячей воды 10 января.

39 домов, школа и два детских сада в Советском районе останутся без тепла и горячей воды 10 января.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Масштабное отключение отопления и горячего водоснабжение ожидает жителей Советского района 10 января. Оно коснётся 39 домов, школы и двух детских садов, сообщается на сайте Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода.

В частности, тепла и воды не будет в домах на улицах Надежды Сусловой, Васюнина, Ивлиева и Корнилова. Под отключение попадают детские сады № 395 и №434, а также школа №46.

Согласно информации, отключение носит плановый характер, воды и тепла не будет с 9 до 13 часов. В это время на объектах жилищно-коммунального хозяйства будут проводиться плановые работы.

Напомним, 18 домов и один детский сад остались без горячей воды днем 8 января.