39 домов, школа и два детских сада в Советском районе останутся без тепла и горячей воды 10 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Масштабное отключение отопления и горячего водоснабжение ожидает жителей Советского района 10 января. Оно коснётся 39 домов, школы и двух детских садов, сообщается на сайте Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода.

В частности, тепла и воды не будет в домах на улицах Надежды Сусловой, Васюнина, Ивлиева и Корнилова. Под отключение попадают детские сады № 395 и №434, а также школа №46.

Согласно информации, отключение носит плановый характер, воды и тепла не будет с 9 до 13 часов. В это время на объектах жилищно-коммунального хозяйства будут проводиться плановые работы.

Напомним, 18 домов и один детский сад остались без горячей воды днем 8 января.