Нижний Новгород передал титул «Новогодней столицы России» Новосибирску. Фото: Александр Воложанин

Нижний Новгород передал титул «Новогодней столицы России» городу Новосибирску. Торжественная церемония состоялась на Нижегородской ярмарке 9 января, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В рамках мероприятия мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передал символ праздника - филигранную снежинку - вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой.

- Конечно, сегодня нам немного грустно, так как праздники заканчиваются, но мы рады поделиться своим опытом проведения новогодних торжеств с коллегами из Новосибирска. К тому же предыдущий насыщенный год оставил Нижнему Новгороду серьезное наследие - было отремонтировано и вновь создано более тысячи объектов инфраструктуры, которые послужат нижегородцам долгие годы, - сказал Юрий Шалабаев во время торжественной церемонии.

Напомним, главной новогодней площадкой в Нижнем Новгороде стала территория Ярмарки, где в конце декабря был открыт каток, резиденция Деда Мороза и множество праздничных локаций. Сегодня, 9 января, здесь состоялся показ ледового шоу «Спящая красавица» в постановке Татьяны Навки. Главную роль исполнила сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова.