Нижегородская полиция проверит информацию о нападении на велокурьера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Нижнего Новгорода проверяет информацию о нападении на велокурьера-доставщика еды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Сотрудники полиции изучают появившееся в различных источниках информации видео о конфликтной ситуации между сотрудником службы доставки и двумя гражданами. Официальных заявлений в ОВД по данному факту не поступало, - подчеркнули в полиции.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях накануне. На ролике видно, как два человека с монтировкой в руках напали на велокурьера на автозаправке или парковке. Однако молодой человек не растерялся, распылил перцовый баллончик и удалился.

- Сотрудники полиции рекомендуют гражданам решать конфликты исключительно мирным путем и не прибегать к агрессии, а также обращаться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, позвонив с мобильного по номеру 112, - напоминают в правоохранительных органах.