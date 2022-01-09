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Происшествия9 января 2022 14:23

Врач из Дзержинска лишилась почти 36 тысяч рублей при продаже свадебного платья через интернет

Мошенники выудили у нее данные банковской карты
Валерия МУРОМЦЕВА
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Врач из Дзержинска лишилась почти 36 тысяч рублей при продаже свадебного платья через интернет.

Врач из Дзержинска лишилась почти 36 тысяч рублей при продаже свадебного платья через интернет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-стоматолог из Дзержинска стала жертвой мошенников при продаже свадебного платья через интернет и лишилась почти 36 тысячи рублей. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще в декабре минувшего года. 25-летняя сотрудница местной стоматологии решила продать своё свадебное платье через сайт объявлений «Авито». Вскоре ей написала некая Анастасия – но не через сообщения «Авито», а в мессенджере «Вотсап». Лжепокупательница попросила сделать доставку и прислала девушке ссылку, пройдя по которой продавец ввела данные своей банковской карты. В ту же секунду с её банковской карты было списано 35 931 рублей.

Девушка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

- Изъяты скриншоты и детализация операций по банковской карте. По номеру телефона, с которого велась переписка от имени покупателя, выявлено одно соответствие в базе «Дистанционное мошенничество», - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.