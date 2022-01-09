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Здоровье9 января 2022 11:42

Число смертей от COVID-19 в Нижегородской области превысило 10 тысяч

Заболеваемость снизилась, но количество смертей остается на высоком уровне
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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В Нижегородской области зарегистрировано 113 новых случаев COVID-19.

В Нижегородской области зарегистрировано 113 новых случаев COVID-19.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижегородской области по данным на 9 января зарегистрировано 113 новых случаев COVID-19. Число новых смертей по-прежнему остается довольно высоким: за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 человека, сообщается на сервисе статистики Яндекса.

По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, в последний день новогодних праздников выздоровел 471 человек, свободный коечный фонд «красных зон» составляет 25%.

Число смертей от коронавируса в Нижегородской области за всё время пандемии уже перевалило за 10 тысяч: по данным на 9 января, это число составило 10023 случая. Коэффициент распространения инфекции за последние сутки снизился на 0,11 и составил 0,64.

Всего в Нижегородской области на сегодняшний день от ковида привито более 1,7 млн человек, почти 1,5 миллиона из них получили оба компонента вакцины.