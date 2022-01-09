Портрет героя Чеченской войны появился на стене нижегородской школы

Портрет Дмитрия Жидкова на стене нижегородской школы №109. Фото: НРО ВОД «Волонтёры Победы»

Портрет героя России Дмитрия Жидкова, погибшего во время второй Чеченской кампании, появился на стене нижегородской школы № 109, которая носит его имя. Изображение создано в рамках проекта «Социальные граффити», сообщает НРО ВОД «Волонтёры Победы».

Дмитрий Жидков героически погиб в Чечне в 2005 году, защищая Родину. Он родился в городе Горьком в 1981 году, и с 1999 года проходил службу в армии. В 2003 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и был направлен для прохождения службы в 45-й отдельный разведывательный полк воздушно-десантных войск на должность заместителя командира разведывательной группы специального назначения. Через год он отправился в свою первую командировку в Чечню, после которой был награжден Орденом Мужества.

В августе 2005-го он отправился в Чечню во второй раз, и в декабре в бою подорвался на мине и был тяжело ранен. Но, несмотря на это, он продолжал руководить операцией и прикрывать своих подчиненных. Капитан Жидков скончался до эвакуации в госпиталь от массивной кровопотери. Он похоронен на малой Родине в Нижнем Новгороде, на кладбище «Берёзовая пойма». Указом президента Дмитрий Жидков посмертно удостоен звания Героя России.