Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 января 2022 7:23

Нижегородцы рассказали, зачем нужен лежачий полицейский перед пандусом в ЖК «Седьмое небо»

Фотография искусственной неровности перед пандусом возмутила горожан
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Нижегородцев возмутил лежачий полицейский перед пандусом в ЖК "Седьмое небо".

Нижегородцев возмутил лежачий полицейский перед пандусом в ЖК "Седьмое небо".

Фото: СОЦСЕТИ

На днях все нижегородские интернет-паблики облетела фотография, сделанная в микрорайоне «Седьмое небо». Там около одного из домов перед пандусом и лестницей установили лежачий полицейский. Горожане возмутились тем, что подобное препятствие может оказаться непреодолимым для людей с ограниченными возможностями, а также для родителей с детскими колясками.

- Лучше бы сделали вторые перила! Я сам передвигаюсь на инвалидной коляске и знаю, как трудно взобраться или спуститься по пандусу, как этот, с одними перилами, - написал Александр Скупов.

Многие начали шутить, что, дескать, осталось повесить камеру на красный, стоп-линию и непристёгнутые ремни. Однако местные жители дали этому пандусу вполне логичное объяснение.

- Его поставили по просьбе жителей ближайших домов, так как подростки ежедневно гоняли на скейтах и матом ругались на весь ЖК. А с колясками удобнее по тротуарам обойти, а не по таким крутым спускам, - пояснила местная жительница Мария Шишкина.

- Тут такой бардак творился, пока не уложили лежачего полицейского! Мат от подростков на все ближайшие дома, бутылки, мусор, – поддержала соседку Татьяна Шараева.