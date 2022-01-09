Нижегородцы рассказали, зачем нужен лежачий полицейский перед пандусом в ЖК «Седьмое небо»

Нижегородцев возмутил лежачий полицейский перед пандусом в ЖК "Седьмое небо". Фото: СОЦСЕТИ

На днях все нижегородские интернет-паблики облетела фотография, сделанная в микрорайоне «Седьмое небо». Там около одного из домов перед пандусом и лестницей установили лежачий полицейский. Горожане возмутились тем, что подобное препятствие может оказаться непреодолимым для людей с ограниченными возможностями, а также для родителей с детскими колясками.

- Лучше бы сделали вторые перила! Я сам передвигаюсь на инвалидной коляске и знаю, как трудно взобраться или спуститься по пандусу, как этот, с одними перилами, - написал Александр Скупов.

Многие начали шутить, что, дескать, осталось повесить камеру на красный, стоп-линию и непристёгнутые ремни. Однако местные жители дали этому пандусу вполне логичное объяснение.

- Его поставили по просьбе жителей ближайших домов, так как подростки ежедневно гоняли на скейтах и матом ругались на весь ЖК. А с колясками удобнее по тротуарам обойти, а не по таким крутым спускам, - пояснила местная жительница Мария Шишкина.

- Тут такой бардак творился, пока не уложили лежачего полицейского! Мат от подростков на все ближайшие дома, бутылки, мусор, – поддержала соседку Татьяна Шараева.