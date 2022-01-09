Вход на Нижегородскую ярмарку 9 января будет доступен только по QR-кодам

Вход на Нижегородскую ярмарку будет доступен только по QR-кодам 9 января. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Вход на территорию Нижегородской ярмарки 9 января будет доступен только по QR-кодам. Это связано с тем, что сегодня вечером здесь покажут ледовое шоу «Спящая красавица» Татьяны Навки.

- Доступ на территорию Нижегородской ярмарки бесплатный, без предварительной регистрации, но при условии предъявления QR-кода или мультипасса. Вход на Ярмарочную площадь 9 января будет открыт с 10.00, - пояснили в АНО «Центр 800».

При этом уточняется, что каток перед Главным ярмарочным домом сегодня работать не будет.

Напомним, ярмарка в этом году стала главной площадкой проведения новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде. Здесь появилось много интересных фотозон, открылась резиденция Деда Мороза и каток. Желающих попасть на территорию ярмарки было так много все эти дни, что на входе образовывались огромные очереди.

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