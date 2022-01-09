После ДТП с семью пострадавшими в Чкаловском районе возбуждено уголовное дело

После столкновения одна из машин загорелась. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По факту смертельного ДТП с семью пострадавшими, которое произошло накануне в Чкаловском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве.

Напомним, страшная авария произошла днем 8 января у посёлка Соломаты в Чкаловском районе. На 117 километре трассы регионального значения Р-152 «Нижний Новгород – Иваново» столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них загорелся. В аварии погиб один человек, семеро пострадали.