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Происшествия9 января 2022 6:31

После ДТП с семью пострадавшими в Чкаловском районе возбуждено уголовное дело

После столкновения двух легковушек одна из них загорелась
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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После столкновения одна из машин загорелась.

После столкновения одна из машин загорелась.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По факту смертельного ДТП с семью пострадавшими, которое произошло накануне в Чкаловском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве.

Напомним, страшная авария произошла днем 8 января у посёлка Соломаты в Чкаловском районе. На 117 километре трассы регионального значения Р-152 «Нижний Новгород – Иваново» столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них загорелся. В аварии погиб один человек, семеро пострадали.