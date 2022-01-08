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Общество8 января 2022 15:28

Турнир по футболу в валенках в первый раз состоялся в Навашине

Игра проходила по правилам мини-футбола
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Впервые на стадионе физкультурно-оздоровительного центра «Здоровье» в Навашине состоялся турнир по футболу в валенках. Между собой боролись команды четырех трудовых коллективов города. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Игры на свежем воздухе - это здорово! Еще лучше, когда есть возможность собраться с друзьями, поздравить всех с праздником и насладиться просмотром интересного матча, - рассказала сказала глава местного самоуправления Татьяна Берсенева.

Игра проходила по правилам мини-футбола, а все её участники были обуты в валенки. Борьба, которая разгорелась на поле, была довольно серьёзной. Первое местом в турнирной таблице заняла команда «БаСиСт», второе - «Калининский», третье - «БТИ», четвертое – «Ока». Участниками выдали призы.

Мероприятие проводились в рамках национального проекта «Демография», как раз в тот период, когда с 1 по 10 января в стране объявлена декада спорта и здоровья.

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