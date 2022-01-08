Школа трезвости начнет работу в одном из храмов Нижнего Новгорода с 10 января

«Школа трезвости» начнёт работу в Нижнем Новгороде с 10 января. Проводить цикл теоретических и практических занятий для людей, страдающих от зависимостей, будут в храме в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества. Об этом сообщается на сайте Нижегородской епархии.
Подойдут эти занятия и для тех нижегородцев, которые хотят помочь своим родственникам преодолеть алкогольную, никотиновую или наркотическую зависимость.
Первое занятие запланировано на 18:30 10 января. Приезжать нужно по адресу улица Бекетова, дом №69/1.
Напомним, накануне в храмах и монастырях областного центра прошли богослужения, посвященные важному библейскому событию - рождению Иисуса Христа.
Также ранее Нижегородская епархия РПЦ отказалась строить часовню на территории за остановкой «Маяк» в Нижнем Новгороде.
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