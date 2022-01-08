Более 2,3 млрд рублей субсидий выплачено нижегородским предпринимателям, пострадавшим от COVID-19

Более 2,3 миллиардов рублей субсидий выплачено представителям пострадавшего бизнеса в Нижегородской области. Региональная поддержка оказана 4 188 субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 260 самозанятым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Основные направления поддержки бизнеса - это субсидии на выплату заработной платы сотрудникам, оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

- В 2020 году мы были первым субъектом Российской Федерации, который ввел меры поддержки на региональном уровне. Они показали свою эффективность и помогли многим предприятиям в дальнейшем продолжить работать и сохранить свой штат сотрудников, поэтому мы продлили эти выплаты и на первый квартал 2021 года, - отметил глава региона Глеб Никитин.

В ходе такой поддержки удалось сохранить более 50 тысяч рабочих мест, замечен был и рост количества малых и средних предприятий в области.

Кстати, на федеральном уровне предпринимателей поддерживают во многих направления, начиная с рассрочек по уплате налогов до льготного кредитования.

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