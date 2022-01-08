Полицейские накрыли очередной наркопритон в Нижнем Новгороде

Очередной наркопритон раскрыли полицейские в Нижнем Новгороде, он был организован в одной из квартир Московского района. Преступной деятельностью занималась безработная 58-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Оперативникам удалось выяснить, что задержанная постоянно предоставляла свою квартиру людям для употребления запрещенных веществ, а в плату брала с них наркотические средства.
- В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - уточнили в ведомстве.
В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело по статье: «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
За организацию наркопритона нижегородке грозит срок до 4 лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
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