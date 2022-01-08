Работу светофора на площади Сенной планируют изменить в январе 2022 года

Светофор на площади Сенной в Нижнем Новгороде вскоре изменит режим работы – коррективы планируют внести уже в январе 2022 года. К такому решению региональное правительство пришло после массовых жалоб местных жителей.

Как оказалось, дорожная ситуация ухудшилась при выезде на площадь Сенную с улицы Большой Печерской, так как зелёный свет там загорается всего на 15 секунд и за это время успевает проезжать от силы 3-4 автомобиля.

- Пробка создаётся. А красный светофор при этом 120 секунд горит. Помогите отладить этот вопрос! – написал нижегородец в комментариях под постом у губернатора Глеба Никитина.

В городской мэрии на эту просьбу сообщили, что в январе в 2022 года предполагаются изменения.

Напомним, что в 2021 году в Нижнем Новгороде на 14 дорожных участках появились светофоры с дополнительной подсветкой. Так, первый заработал на площади Минина и Пожарского, ещё 7 на проспекте Гагарина, на улице Родионова – 3,на Казанском шоссе – 2 ,и ещё один на улице Безводная.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!