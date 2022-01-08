Театрализованные шоу с ростовыми куклами пройдут на Большой Покровской 8 января

Театрализованные шоу с ростовыми куклами пройдут в центральной части Нижнего Новгорода 8 января. Горожане и гости города смогут вновь наблюдать сказочных фей, дракона, мимов и других персонажей на Большой Покровской с 17:00 до 21:00. Об этом сообщается на сайте «Нижний 800».

- А ещё с 13:00 на Покровке можно веселиться с лучшими нижегородскими уличными артистами, - подчёркивают организаторы.

Творческим объединением из Москвы для фестиваля «Новогодняя столица России» подготовлено два шоу - «Сказочные феи» и «Путешествие дракона».

Накануне волшебные персонажи на диковинных колесиках прокатились под музыку по главной пешеходной улице и подарили много позитивных эмоций прохожим.

- Артисты работают на улице с 1 по 8 января ежедневно, но в этот раз все было чуть масштабнее, чем обычно, - рассказали «Комсомолке» в региональном правительстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!