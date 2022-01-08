Ещё 28 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

К сожалению, по данным на 8 января 2022 года, число жертв COVID-19 в Нижегородском регионе приближается к 10 тысячам человек. На настоящий момент их уже 9 999. За последние сутки ещё 28 нижегородцев не справились с болезнью. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Напомним, что в Нижегородской области зарегистрировали первый случай заболевания штаммом коронавируса «Омикрон». Им оказалась заражена 28-летняя местная жительница.
- Самочувствие пациентки средней степени тяжести, - поделился министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Заболевание сопровождается вирусной пневмонией.
Также стало известно, что в регионе наблюдается дефицит медицинских кадров.
И всё же среди позитивных новостей тот факт, что в начале 2022 года Нижегородская область вышла на нижнее эпидемиологическое плато по коронавирусной инфекции.
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