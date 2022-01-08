264 новых случая коронавируса выявили за сутки в Нижегородской области

По данным на 8 января 2022 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 264 новых случая заражения COVID-19. Так, общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди нижегородцев достигло 233 263. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 552 человека. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 218 153 жителя региона.
- По состоянию на 6 января, коллективный иммунитет в регионе составляет 63,51%. Полную вакцинацию прошли более 1,7 миллиона человек, - отмечается на сайте.
Кстати, Нижегородская область находится на четырнадцатом месте среди всех российских регионов по общему количеству подтвержденных заражений новой коронавирусной инфекцией.
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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