Нижегородский слесарь задержан за вербовку террористов в интернете

В Нижегородской области правоохранители задержали 20-летнего слесаря деревни Афонино, он подозревается в содействии терроризму. Об этом сообщает телеграм-канала «Опер пишет».

По материалам центра по противодействию экстремизму, оперативники выяснили, что подозреваемый в декабре 2021 года с помощью мессенджера Телеграм вовлекал людей в участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации. Также он пропагандировал идеологические догматы этой организации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». В настоящее время подозреваемый молодой человек задержан.

Напомним, ранее депутаты городской Думы предложили увеличить финансирование мероприятий по противодействию экстремизму, преступности и наркомании в молодежной среде Нижнего Новгорода.

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