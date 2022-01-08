Дни открытых дверей проведут для нижегородцев центры занятости населения

Дни открытых дверей для нижегородцев проведут центры занятости населения. С 10 по 24 января можно будет обратиться не только за помощью в поиске работы, но и оценить личные качества и мотивацию с помощью карьерных консультантов. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Гражданам также помогут разобраться в соответствии требованиям профессии и зарплаты, помогут найти подходящую сферу деятельности. Специалисты будут информировать посетителей о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также ознакомят посетителей с банком вакансий.

Контакты районных отделов и центров занятости можно найти на официальном сайте czn.nnov.ru, а также на интерактивном портале zan.nnov.ru.

Кстати, ранее проводились дни открытых дверей для людей с ограниченными возможностями здоровья, где основной целью было вовлечение их в общественную, социальную, культурную жизнь.

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