Нижегородцы жалуются на бурундука-вымогателя на Большой Покровской

Нижегородцы вновь жалуются на аниматоров, которые расхаживают по Большой Покровской и настойчиво предлагают прохожим сфотографироваться за деньги. В этот раз в поле зрения местных попал наглый бурундук-вымогатель.

- Неприятно маленькому ребёнку объяснять, что на нём наживается весь этот меховой скот. И ведь не предупреждает никто заранее, что съемка платная. Напрямую к ребёнку обращаются. До чего приставучие и наглые! – подметила нижегородка в социальных сетях.

Женщина рассказала, что сначала этот бурундук мило обратился к её ребёнку и предложил сделать фото, а уже буквально через секунды снял голову своего ростового костюма и стал решать с ней финансовые дела.

В комментариях тут же разгорелись обсуждения и, естественно, уставшие от аниматоров горожане стали требовать, чтобы с этими «конями», «зебрами» и «бурундуками» разбиралась полиция и этот беспредел, наконец, закончился.

- Отшить их не проблема, но впечатление от Покровки портят. Приходится обходить стороной, либо вести какие-то глупые разговоры. Уберите уже этих ряженых с улиц города, - поделилась местная жительница Дарья Малинина.

Кстати, нашлись и те, кто считает, что люди, отдающие деньги таким аниматорам, сами виноваты, да и вообще стоит привыкнуть, так как эти персонажи ходят на любых площадях в разных городах.

Напомним, ранее полиция задержала и доставила аниматоров в отдел, где их опросили и провели с ними профилактические беседы. В действиях этих лиц полицейские усмотрели признаки нарушения авторских прав, поэтому сейчас по этому факту проводится административное расследование.

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