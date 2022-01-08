18 жилых домов и один детский сад остались без горячей воды в Нижнем Новгороде 8 января

В субботу, 8 января, без горячей воды остались 18 жилых домов и один детский сад Нижнего Новгорода. Отключение произошло от центрального теплового пункта 149, который относится к ООО «Нижновтеплоэнерго». Соответствующую информацию распространила единая дежурно-диспетчерская служба города.

Без горячего водоснабжения с 09:00 до 15:00 остались жители Нижегородского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Верхне-Печерская (дома №7,7/1,7/2,7/3,9,9/1,9а, 11/1,13/1,15/1) и по улице Нижне-Печерская (дома №2,4,6,8,10, 12,15,17, а также детский сад №58).

Причина временной приостановки в оказании коммунальных услуг - плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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