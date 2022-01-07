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Общество7 января 2022 15:01

Нижний Новгород передаст титул «Новогодней столицы» Новосибирску 9 января

Торжественная церемония пройдет на Нижегородской ярмарке
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Нижний Новгород передаст титул «Новогодней столицы» Новосибирску 9 января. Торжественная церемония передачи состоится на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщили в АНО «Центр 800».

- Главным мероприятием торжественной церемонии станет ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», - рассказали в центре. - Это непревзойденное по своей красоте и технологичности шоу, не имеющее аналогов в мире. Декорациями для шоу станет Главный ярмарочный дом с проекцией от нижегородской компании dreamlaser.

Участниками шоу станут самые известные российские фигуристы. Среди них обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова. Режиссером шоу стала фигуристка Татьяна Навка.