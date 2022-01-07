Каток у Нижегородской ярмарки не будет работать 8 и 9 января. Это связано с проведением ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Об этом сообщили в АНО «Центр 800».

- 9 января Нижний Новгород передаст титул «Новогодней столицы России» Новосибирску, - рассказали в «Центр 800». - В рамках торжественной церемонии на Нижегородской ярмарке состоится ледовое шоу «Спящая красавица.

Доступ на территорию Нижегородской ярмарки в этот день бесплатный, без предварительной регистрации, но при условии предъявления QR-кода или «Мультипасса». Вход на Ярмарочную площадь 9 января будет открыт с 10.00.

Напомним, ранее мы писали, что сам каток на Нижегородской ярмарке будет работать до марта. Одновременно на катке могут находиться до 250 человек. При этом никакого QR-кода или мультипасса для прохода туда в обычные дни не требуется.